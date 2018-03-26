В Туле менеджер микрофинансовой организации провернула супераферу

Зампрокурора Советского района Тулы утвердил обвинительное заключение в отношении 49-летней Светланы Т. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения и в крупном размере).

Установлено, что Т. работала в обособленном подразделении г. Тулы №1 ООО «МФО «Акция — Займ» ( а с 28.02.2017 г. — ООО «МКК «Акция — Займ») в разное время то в должности менеджера, то кассира.

Имея доступ к анкетным данным клиентов кредитной организации и к денежным средствам, Т. оформила фиктивные договоры микрозаймов от имени клиентов на общую сумму 672 000 рублей.

По фиктивным договорам она «расплачивалась» средствами из кассы кредитной организации – всего успела внести 192 109 рублей. Таким образом, Т. похитила из микрофинансовой организации 479 891 рубль.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Тулы для рассмотрения по существу.