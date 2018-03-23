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В Туле за областной больницей построят Ушинский квартал

В Туле за областной больницей построят Ушинский квартал

Тульский градсовет разрешил застройку в районе села Глухие Поляны (городской округ Тула).

Вопрос, вынесенный сегодня, 23 марта, на градсовет, касался разрешения на строительство в районе села Глухие Поляны Ушинского квартала. Пока в планах строительство двух многоквартирных домов, всего на 188 квартир.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов доложил, что участок земли, планируемый под строительство, находится в собственности у застройщика. И добавил, что администрация Тулы считает строительство возможным.

Председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов поинтересовался, как будут вести инженерные сети. Евгений Авилов пояснил, что дома подключат к городским сетям.

По словам главы администрации, на одну квартиру в новостройках будет предусмотрено одно машино-место.

Градсовет одобрил проект.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:41 +2
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