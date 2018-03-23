В Туле за областной больницей построят Ушинский квартал

Вопрос, вынесенный сегодня, 23 марта, на градсовет, касался разрешения на строительство в районе села Глухие Поляны Ушинского квартала. Пока в планах строительство двух многоквартирных домов, всего на 188 квартир.



Глава администрации Тулы Евгений Авилов доложил, что участок земли, планируемый под строительство, находится в собственности у застройщика. И добавил, что администрация Тулы считает строительство возможным.

Председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов поинтересовался, как будут вести инженерные сети. Евгений Авилов пояснил, что дома подключат к городским сетям.



По словам главы администрации, на одну квартиру в новостройках будет предусмотрено одно машино-место.



Градсовет одобрил проект.