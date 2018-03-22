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Прокуратура Тулы потребовала отремонтировать поврежденную работниками УК крышу дома

Прокуратура Тулы потребовала отремонтировать поврежденную работниками УК крышу дома

Из-за сотрудников управляющей компании в квартире туляка два дня не прекращался потоп.

Прокуратурой Зареченского района Тулы проведена проверка по опубликованной на портале Myslo информации о затоплении квартиры жителя дома №29 по ул. М.Горького. Коммунальщики по время уборки снега с крыши повредили ее покрытие, в результате образовалась течь.
 
Житель дома Алексей Аверьянов отмечал, что на факт протечки сотрудники УК «Орион» никак не отреагировали. 
 

Алексей снял видео потопа, который пока касается только его семью, но возможно, в скором времени станет головной болью и соседей:

В ходе проверки прокуратура подтвердила факт нарушения в деятельности ООО УК «Орион». В частности, согласно акту обследования квартиры, в зале по стене по всему периметру потолка течет вода. Также установлено протекание с кровли в еще одной квартире данного дома. При этом управляющей организацией не приняты меры к устранению повреждений кровли дома, влекущих протекание.
 
В связи с изложенным в адрес ООО УК «Орион» прокуратурой района 21 марта внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства. В настоящее время прокуратурой района решается вопрос о привлечении должностных лиц управляющей организации к административной ответственности.
 
Фактическое устранение нарушений прокуратурой района взято на контроль.
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:25 +2
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Тула
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