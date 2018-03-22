Прокуратура Тулы потребовала отремонтировать поврежденную работниками УК крышу дома

Прокуратурой Зареченского района Тулы проведена проверка по опубликованной на портале Myslo информации о затоплении квартиры жителя дома №29 по ул. М.Горького. Коммунальщики по время уборки снега с крыши повредили ее покрытие, в результате образовалась течь.

Житель дома Алексей Аверьянов отмечал, что на факт протечки сотрудники УК «Орион» никак не отреагировали.

Алексей снял видео потопа, который пока касается только его семью, но возможно, в скором времени станет головной болью и соседей:

В ходе проверки прокуратура подтвердила факт нарушения в деятельности ООО УК «Орион». В частности, согласно акту обследования квартиры, в зале по стене по всему периметру потолка течет вода. Также установлено протекание с кровли в еще одной квартире данного дома. При этом управляющей организацией не приняты меры к устранению повреждений кровли дома, влекущих протекание.

В связи с изложенным в адрес ООО УК «Орион» прокуратурой района 21 марта внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства. В настоящее время прокуратурой района решается вопрос о привлечении должностных лиц управляющей организации к административной ответственности.

Фактическое устранение нарушений прокуратурой района взято на контроль.