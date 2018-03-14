Туляк: «При уборке снега коммунальщики пробили крышу дома»

Вода с потолка льется с такой силой, что за час наполняются тазы и ведра, подставленные под течь.

В редакцию Myslo обратился житель Тулы Алексей Аверьянов. Молодой человек рассказал, что управляющая компания не реагирует на просьбы устранить созданную руками сотрудников организации аварийную ситуацию.

– Еще 19 или 20 февраля управляющая компания «Орион» отправила своих рабочих чистить крышу дома № 29 по улице М. Горького от снега. В результате они пробили крышу ломами, после чего 12 марта, когда на улице стало немного теплее, и снег начал таять, над нашей квартирой потекла крыша, — рассказывает Алексей.

Мужчина добавил, вода с потолка льется с такой силой, что за час наполняются тазы и ведра, подставленные под течь.

– После нашей заявки в УК «Орион» ничего не происходит. Из управляющей компании никто не приходит не то что составлять акт, даже посмотреть на бедствие. Ответ от управляющей компании в устной форме: «Ждите, мы что-нибудь придумаем и сделаем». Что они собрались придумывать? А воды становится с каждой минутой все больше и больше. На второй день потопа вода стекает уже не с потолка, а по всей стене, в результате чего скоро она станет попадать к соседям снизу и их топить.

Алексей снял видео потопа, который пока касается только его семью, но возможно, в скором времени станет головной болью и соседей: