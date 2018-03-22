Пьяный житель Кимовска под Новый год украл сизую ель и ...на год попал в колонию

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На днях мировой судья Кимовского района приговорил местного жителя Колбенева П. А. за кражу сизой ели к 1 году лишения свободы. Под стражу его взяли в зале суда.

Выяснилось, что вечером 27 декабря 2017 года ранее судимый Колбенев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к одному из домов в деревне Муравлянка Кимовского района. Он знал, что на данном участке растут хвойники. Убедившись, что его никто не видит, он сломал руками ствол саженца сизой ели высотой 1,5 метра.