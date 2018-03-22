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Пьяный житель Кимовска под Новый год украл сизую ель и ...на год попал в колонию
Фото maja-dacha.ru

Пьяный житель Кимовска под Новый год украл сизую ель и ...на год попал в колонию

Крупный саженец сизой ели мужчина сломал голыми руками.

На днях мировой судья Кимовского района приговорил местного жителя Колбенева П. А. за кражу сизой ели к 1 году лишения свободы. Под стражу его взяли в зале суда.

Выяснилось, что вечером 27 декабря 2017 года ранее судимый Колбенев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к одному из домов в деревне Муравлянка Кимовского района. Он знал, что на данном участке растут хвойники. Убедившись, что его никто не видит, он сломал руками ствол саженца сизой ели высотой 1,5 метра. 

Вместе с елкой мужчина скрылся с места происшествия, причинив потерпевшей материальный ущерб на сумму 5000 рублей.

Приговором суда от 20 марта 2018 года Колбенев П. А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:24 +4
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Событие
кража елисизая ель
Место
Кимовский районМуравлянка

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