Пьяный житель Кимовска под Новый год украл сизую ель и ...на год попал в колонию
Крупный саженец сизой ели мужчина сломал голыми руками.
На днях мировой судья Кимовского района приговорил местного жителя Колбенева П. А. за кражу сизой ели к 1 году лишения свободы. Под стражу его взяли в зале суда.
Выяснилось, что вечером 27 декабря 2017 года ранее судимый
Вместе с елкой мужчина скрылся с места происшествия, причинив потерпевшей материальный ущерб на сумму 5000 рублей.
Приговором суда от 20 марта 2018 года
Приговор в законную силу пока не вступил.