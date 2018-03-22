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Директор тульской фирмы задолжал своим сотрудникам больше миллиона рублей
Погасить задолженность удалось, только когда судебные приставы арестовали счета предприятия.
Сотрудники одной из тульских фирм, торгующей оргтехникой, обратились в суд с иском на своего руководителя. Он задолжал работникам заработную плату в размере 1 млн 200 тыс рублей. Суд требования сотрудников удовлетворил и направил соответствующее решение на исполнение приставам.
Приставы уведомили руководство организации-должника. Однако директор фирмы требования не выполнил.
Тогда приставы сообщили должнику, что в случае уклонения от исполнения решения суда, имущество и счета фирмы будут арестованы.
После получения этого уведомления руководство фирмы в кратчайшие сроки погасило задолженность по заработной плате в полном объеме.
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