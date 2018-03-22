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Директор тульской фирмы задолжал своим сотрудникам больше миллиона рублей
Фото eaomedia.ru

Директор тульской фирмы задолжал своим сотрудникам больше миллиона рублей

Погасить задолженность удалось, только когда судебные приставы арестовали счета предприятия.

Сотрудники одной из тульских фирм, торгующей оргтехникой, обратились в суд с иском на своего руководителя. Он задолжал работникам заработную плату в размере 1 млн 200 тыс рублей. Суд требования сотрудников удовлетворил и направил соответствующее решение на исполнение приставам.

Приставы уведомили руководство организации-должника. Однако директор фирмы требования не выполнил.

Тогда приставы сообщили должнику, что в случае уклонения от исполнения решения суда, имущество и счета фирмы будут арестованы.

После получения этого уведомления руководство фирмы в кратчайшие сроки погасило задолженность по заработной плате в полном объеме.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:46 +3
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