Туляки приняли участие в Первом форуме общественных наблюдателей

В работе форума приняли участие члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, а также секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, председатель ЦИК России Элла Памфилова, а также общественные наблюдатели.

Тульскую область представляли руководитель региональной Общественной палаты Александр Воронцов, его заместитель Дмитрий Гольтяков и помощник Игорь Крюков.

Всего в выборах Президента России приняли участие более 157 тысяч общественных наблюдателей. Для их подготовки было заключено 1668 соглашений с общественными организациями, проведено более 750 мероприятий.

Также на форуме были вручены благодарности Общественной палаты России десяти общественным наблюдателям и волонтерам, проводившим мониторинг реализации избирательных прав граждан. Среди награждённых – туляк Игорь Крюков, который в День выборов Президента находился на избирательном участке, организованном в тульском Следственном изоляторе № 1.