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Систему фото- и видеофиксации в Тульской области расширят

Систему фото- и видеофиксации в Тульской области расширят

Речь идет о переносных камерах.

Систему фото- и видеофиксации в Тульской области расширят. Речь идет о переносных камерах. На региональных дорогах сейчас их 22, в планах приобрести еще три.

Как пояснил Родион Дудник, переносные камеры доказали свою эффективность в снижении количества аварий. Так, в 2017 году удалось сократить список мест концентрации ДТП на 11 пунктов.

Родион Дудник уточнил, что камеры выставляют именно на аварийно-опасных участках дорог.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:11 +4
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