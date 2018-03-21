Систему фото- и видеофиксации в Тульской области расширят. Речь идет о переносных камерах. На региональных дорогах сейчас их 22, в планах приобрести еще три.

Как пояснил Родион Дудник, переносные камеры доказали свою эффективность в снижении количества аварий. Так, в 2017 году удалось сократить список мест концентрации ДТП на 11 пунктов.

Родион Дудник уточнил, что камеры выставляют именно на аварийно-опасных участках дорог.