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Оставить трамвай или убрать: В Туле подводят итоги общегородского голосования
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Оставить трамвай или убрать: В Туле подводят итоги общегородского голосования

Результаты опроса будут известны до 23 марта.

В Туле муниципальная общественная комиссия обрабатывает результаты общегородского голосования «Решаем вместе!». 18 марта туляки высказали свое мнение по вопросам благоустройства общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды» и организации транспортной стратегии города.

Жители города голосовали очень активно, по одному только Советскому территориальному округу комиссия обработала порядка 50 000 предложений жителей.

Татьяна Кожухова

– Общественные комиссии работают с понедельника. На данный момент уже обработаны бюллетени из территориальных участков Советского округа, в работе бюллетени из Зареченского округа, — говорит Татьяна Кожухова, заместитель начальника управления по благоустройству администрации Тулы, председатель муниципальных общественных комиссий. — Итоговый протокол рейтингового голосования будет представлен главе администрации Тулы Евгению Авилову к концу недели.

Подробнее о проектах благоустройства, за которые голосовали туляки, читайте здесь.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 17:27 +1
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