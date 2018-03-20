В Туле суд приговорил военнослужащего к штрафу за дедовщину

На днях в Тульском гарнизонном военном суде рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, Бакиева Д. Р.

Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан с применением насилия).



Судом установлено, что Бакиев являлся для потерпевшего А. начальником по своему служебному положению.