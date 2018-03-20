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В Туле суд приговорил военнослужащего к штрафу за дедовщину

В Туле суд приговорил военнослужащего к штрафу за дедовщину

Тульский гарнизонный военный суд признал Д .Р. Бакиева виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия.

На днях в Тульском гарнизонном военном суде рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, Бакиева Д. Р.

Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан с применением насилия).

Судом установлено, что Бакиев являлся для потерпевшего А. начальником по своему служебному положению.

8 декабря 2017 года, находясь в воинской части, Бакиев принуждал солдата А. навести порядок в расположении. Тот отказался. Тогда Бакиев нанес ему удар в лицо металлической дужкой от кровати, причинив телесные повреждения и физическую боль.

В ходе судебного заседания подсудимый виновным себя в содеянном признал полностью.

Приговором суда Бакиев Д. Р. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Мера процессуального принуждения — обязательство о явке — в отношении Бакиева Д. Р. отменена.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 18:30 +1
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