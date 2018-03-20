В Туле суд приговорил военнослужащего к штрафу за дедовщину
Тульский гарнизонный военный суд признал Д .Р. Бакиева виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия.
На днях в Тульском гарнизонном военном суде рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан с применением насилия).
Судом установлено, что
8 декабря 2017 года, находясь в воинской части, Бакиев принуждал солдата А. навести порядок в расположении. Тот отказался. Тогда Бакиев нанес ему удар в лицо металлической дужкой от кровати, причинив телесные повреждения и физическую боль.
В ходе судебного заседания подсудимый виновным себя в содеянном признал полностью.
Приговором суда
Мера процессуального принуждения — обязательство о явке — в отношении