Тульские каратисты отлично выступили на соревнованиях в Москве

В копилке нашей сборной шесть медалей.

16 и 17 марта в Москве прошли Кубок России и Всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина «кобудо»). В соревнованиях приняли участие более 500 человек.

Сборную Тульской области представляли 13 лучших спортсменов региона. Наши ребята завоевали шесть наград: три золота, одно серебро и две бронзы.

Золотые награды на всероссийских соревнованиях завоевали Анастасия Борисова (девушки 16−17 лет, свыше 55 кг), Денис Махин (юноши 16−17 лет, до 60 кг) и Максим Полохин (юниоры до 80 кг). Бронзовым призером стал Иван Краев (юноши 14−15 лет, свыше 65 кг).

В Кубке России вторым стал Максим Полохин в категории мужчины до 80 кг. В финальном поединке Максим уступил бессменному фавориту в дисциплине «кобудо», спортсмену из Воронежа Артёму Кожокину.

Еще одну бронзу в копилку Тульской области принес Максим Авдошин в категории мужчины до 75 кг.

Спортсмены тренируются в Тульском городском центре традиционного каратэ «Дракон» под руководством Антона Кондратьева (главный тренер сборной Тульской области), Василия Стрекалова и Элмана Сафарова.

Спортивная дисциплина «кобудо» предусматривает полноконтактные поединки в защитной экипировке. Критериями оценки являются сила нанесения удара и техника его исполнения.