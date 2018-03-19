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Тульские каратисты привезли из столицы восемь медалей

Тульские каратисты привезли из столицы восемь медалей

Конкуренцию нашим спортсменам составили представители семи регионов России.

В минувшую субботу, в Москве прошёл открытый кубок Москвы по полноконтактному каратэ (косики). В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из восьми регионов России.

На этих соревнованиях Тулу представляли спортсмены детско-юношеской спортивной федерации каратэ Тульской области – воспитанники клуба каратэ-до «Чемпион».

По результатам соревнований победителями стали туляки Кирилл Клименко, Даниил Зелепухин и Николай Звягинцев. Вторые места заняли Артём Преображенский и Дмитрий Меркулов. Третьими стали Амир Зарипов, Григорий Утицын и Алексей Клименко.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:28 +2
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