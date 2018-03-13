В Туле открылся культурный форум, посвященный юбилею кремля

Фото russiantourism.ru.

13 марта в выставочном комплексе Тульского кремля проходит культурный форум. Открытие форума прошло при участии замминистра культуры России Аллы Маниловой.

Основной темой встречи стала подготовка к празднованию 500-летия главного символа города оружейников и создание туристического маршрута «Засечная черта».

По словам Аллы Маниловой, в учебники истории войдет информация о вкладе туляков в укрепление и защиту от кочевников южных границ России. А маршрут «Засечная черта», разработанный с историками, станет магнитом для жителей страны. Это направление стало частью национальной программы детского туризма.

Алла Манилова отметила, что в Тульской области культурный форум будет проводиться ежегодно, а также будут проходить события международного масштаба — уже в мае этого года в оружейной столице и Веневе пройдет молодежно-культурный форум СНГ.