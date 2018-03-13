Фото Алексея Пирязева.
Фоторепортаж: В Туле открылся музей «Гармони деда Филимона»
В основе экспозиции — частная коллекция, насчитывающая более ста предметов.
13 марта в областной столице на ул. Менделеевской, 9 открылся частный музей «Гармони деда Филимона».
Музей вошел в десятку лучших по итогам конкурса «Лучшие проекты по развитию внутреннего и въездного туризма», проводимого при поддержке Ростуризма и Министерства культуры РФ.
В экспозицию вошло более ста предметов из частных коллекций.
Здесь собраны музыкальные инструменты, отражающие путь развития гармони от миниатюрных гармошек-черепашек XIX века до сложных концертных моделей баянов и аккордеонов XX века.
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