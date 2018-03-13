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Фоторепортаж: В Туле открылся музей «Гармони деда Филимона»
Фото Алексея Пирязева.

Фоторепортаж: В Туле открылся музей «Гармони деда Филимона»

В основе экспозиции — частная коллекция, насчитывающая более ста предметов.

13 марта в областной столице на ул. Менделеевской, 9 открылся частный музей «Гармони деда Филимона».

Музей вошел в десятку лучших по итогам конкурса «Лучшие проекты по развитию внутреннего и въездного туризма», проводимого при поддержке Ростуризма и Министерства культуры РФ.

В экспозицию вошло более ста предметов из частных коллекций.

Здесь собраны музыкальные инструменты, отражающие путь развития гармони от миниатюрных гармошек-черепашек XIX века до сложных концертных моделей баянов и аккордеонов XX века.

Галерея
В Туле открылся музей гармони деда Филимона, Фото: 1
В Туле открылся музей гармони деда Филимона, Фото: 2
В Туле открылся музей гармони деда Филимона, Фото: 3
В Туле открылся музей гармони деда Филимона, Фото: 4
В Туле открылся музей гармони деда Филимона, Фото: 5
В Туле открылся музей гармони деда Филимона, Фото: 6
В Туле открылся музей гармони деда Филимона, Фото: 7
В Туле открылся музей гармони деда Филимона, Фото: 8
В Туле открылся музей гармони деда Филимона, Фото: 9
В Туле открылся музей гармони деда Филимона, Фото: 10
В Туле открылся музей гармони деда Филимона, Фото: 11
В Туле открылся музей гармони деда Филимона, Фото: 12
В Туле открылся музей гармони деда Филимона, Фото: 13
В Туле открылся музей гармони деда Филимона, Фото: 14
В Туле открылся музей гармони деда Филимона, Фото: 15
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:11 +5
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