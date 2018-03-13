Фоторепортаж: В Туле открылся музей «Гармони деда Филимона»

Фото Алексея Пирязева.

В основе экспозиции — частная коллекция, насчитывающая более ста предметов.

13 марта в областной столице на ул. Менделеевской, 9 открылся частный музей «Гармони деда Филимона».

Музей вошел в десятку лучших по итогам конкурса «Лучшие проекты по развитию внутреннего и въездного туризма», проводимого при поддержке Ростуризма и Министерства культуры РФ.

В экспозицию вошло более ста предметов из частных коллекций.

Здесь собраны музыкальные инструменты, отражающие путь развития гармони от миниатюрных гармошек-черепашек XIX века до сложных концертных моделей баянов и аккордеонов XX века.