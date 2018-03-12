Волейболистки «Тулицы» установили рекорд Чемпионата высшей лиги «А»

Фото ВК "Тулица"

В минувшие выходные ВК «Тулица» проводила выездные матчи в Куйбышеве из Новосибирской области с ВК «Олимп».

Несмотря на положительные прогнозы для тульской команды, куйбышевские волейболистки не оставили не малейшего шанса на победу в первой встрече.

Все три партии наши игроки находились в роли догоняющей команды, ошибки во всех компонентах волейбольного искусства мешали «Тулице» навязать соперницам свою игру. Счёт в партиях говорит сам, за себя: 19−25, 22−25, 18−25 — победа ВК «Олимп».

Сейчас сложно сказать, что повлияло на исход первой встречи, разница во времени или долгая дорога (по семь часов на самолёте и автобусе), но нам крайне необходимы победы, тем более, тульские волейболистки в мастерстве не в чем не уступали соперницам. Очень не хватало основной диагональной Александры Короваевой, трав мировавшейся перед самым туром. И если потерю Кристины Пугачёвой удачно компенсировала Валерия Шатунова, то с «диагональю» были проблемы.

Вторая игра поставила все на свои места. Очки нужны как воздух, на площадке мы видим совершенно другую «Тулицу». Доктор поколдовал над плечом Короваевой, и Саша снова в строю. Наши «центры» Анастасия Щуринова и Галина Каршакевич как будто рекламными щитами перекрывают все направления в атаке соперниц.

Кстати в этой игре тулячки установили рекорд текущего Чемпионата, заработав на блоке 23 очка за три партии.

Не очень уверенно начав первый сет, «Тулица» выравнивает игру и побеждает 25−20. Вторая партия повлияла на дальнейшее противостояние двух команд. Хозяйки, уступая в счёте, сумели догнать тулячек, но уже не остановить нашу команду. Даже очень спорные решения судейской бригады не помогли «Олимпу». 25−18 победа за «Тулицей». Третья партия прошла полностью под диктовку гостей.