Фото ВК "Тулица"
Волейболистки «Тулицы» установили рекорд Чемпионата высшей лиги «А»
В минувшие выходные ВК «Тулица» проводила выездные матчи в Куйбышеве из Новосибирской области с ВК «Олимп».
Несмотря на положительные прогнозы для тульской команды, куйбышевские волейболистки не оставили не малейшего шанса на победу в первой встрече.
Все три партии наши игроки находились в роли догоняющей команды, ошибки во всех компонентах волейбольного искусства мешали «Тулице» навязать соперницам свою игру. Счёт в партиях говорит сам, за себя: 19−25, 22−25, 18−25 — победа ВК «Олимп».
Сейчас сложно сказать, что повлияло на исход первой встречи, разница во времени или долгая дорога (по семь часов на самолёте и автобусе), но нам крайне необходимы победы, тем более, тульские волейболистки в мастерстве не в чем не уступали соперницам. Очень не хватало основной диагональной Александры Короваевой, травмировавшейся перед самым туром. И если потерю Кристины Пугачёвой удачно компенсировала Валерия Шатунова, то с «диагональю» были проблемы.
Вторая игра поставила все на свои места. Очки нужны как воздух, на площадке мы видим совершенно другую «Тулицу». Доктор поколдовал над плечом Короваевой, и Саша снова в строю. Наши «центры» Анастасия Щуринова и Галина Каршакевич как будто рекламными щитами перекрывают все направления в атаке соперниц.
Кстати в этой игре тулячки установили рекорд текущего Чемпионата, заработав на блоке 23 очка за три партии.
Не очень уверенно начав первый сет, «Тулица» выравнивает игру и побеждает 25−20. Вторая партия повлияла на дальнейшее противостояние двух команд. Хозяйки, уступая в счёте, сумели догнать тулячек, но уже не остановить нашу команду. Даже очень спорные решения судейской бригады не помогли «Олимпу». 25−18 победа за «Тулицей». Третья партия прошла полностью под диктовку гостей.
Наименьшее количество своих ошибок и прекрасно поставленный блок позволили нашей команде одержать так необходимую победу! Пожелаем удачи волейболисткам «Тулицы» и ждём дальнейших побед.