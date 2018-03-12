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В Алексине сноубордист устроил опасные покатушки с автомобилем

В Алексине сноубордист устроил опасные покатушки с автомобилем

Видео необычного катания выложили в сеть очевидцы.

На кадрах видно, что молодой человек едет на сноуборде, зацепившись за машину.

«Вот такой вот зоопарк был вчера на Петровке. Людям весело, да, а никто не подумал о прохожих. Вы носитесь, а если люди не успеют отойти? Бабушки, мамы с колясками, не так просто взять и отпрыгнуть! Мы молодые, мы успеем, подумайте о других!» – пишет автор ролика в группе ВК. Надо отметить, что в комментариях люди негативно оценивают такого рода развлечения.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:53 −1
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