В Алексине сноубордист устроил опасные покатушки с автомобилем

На кадрах видно, что молодой человек едет на сноуборде, зацепившись за машину.

«Вот такой вот зоопарк был вчера на Петровке. Людям весело, да, а никто не подумал о прохожих. Вы носитесь, а если люди не успеют отойти? Бабушки, мамы с колясками, не так просто взять и отпрыгнуть! Мы молодые, мы успеем, подумайте о других!» – пишет автор ролика в группе ВК. Надо отметить, что в комментариях люди негативно оценивают такого рода развлечения.