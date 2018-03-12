Полицейские нашли нарушения в кальянной, на которую жаловались жители Новомосковска

Сегодня в пресс-службе УМВД России по Тульской области Myslo сообщили, что полицейскими в Новомосковске проведены проверки по фактам заявлений граждан на нарушение общественного порядка около развлекательного заведения в многоквартирном доме на ул.Октябрьской.

Информация, указанная в обращениях жителей, подтвердилась. Установлены факты нарушения тишины и покоя граждан в ночное время.

Сотрудниками полиции были собраны материалы, подтверждающие факты правонарушений, и направлены для составления административных протоколов в компетентный орган. В результате, в 7 случаях нарушители привлечены к административной ответственности.

Также стражи порядка провели профилактические мероприятия, направленные на недопущение нарушений общественного порядка в заведении и вблизи него. По итогу было составлено 9 административных протоколов, предусматривающих ответственность за курение табака в неустановленных законом местах.

Еще в январе жители дома №29-а по улице Октябрьской в Новомосковске начали высказывать недовольство кальянной, открывшейся на первом этаже их дома. Людей не устраивало, что заведение мешает им отдыхать – из кафе даже после 23 часов доносится громкая музыка, всю ночь подъезжают и отъезжают машины, а кроме того, в жилые квартиры постоянно проникают запах и дым от кальяна.