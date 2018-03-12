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Полицейские нашли нарушения в кальянной, на которую жаловались жители Новомосковска

Полицейские нашли нарушения в кальянной, на которую жаловались жители Новомосковска

Заведение закрыли.

Сегодня в пресс-службе УМВД России по Тульской области Myslo сообщили, что полицейскими в Новомосковске проведены проверки по фактам заявлений граждан на нарушение общественного порядка около развлекательного заведения в многоквартирном доме на ул.Октябрьской.

Информация, указанная в обращениях жителей, подтвердилась. Установлены факты нарушения тишины и покоя граждан в ночное время.

Сотрудниками полиции были собраны материалы, подтверждающие факты правонарушений, и направлены для составления административных протоколов в компетентный орган. В результате, в 7 случаях нарушители привлечены к административной ответственности. 

Также стражи порядка провели профилактические мероприятия, направленные на недопущение нарушений общественного порядка в заведении и вблизи него. По итогу было составлено 9 административных протоколов, предусматривающих ответственность за курение табака в неустановленных законом местах. 
 

Еще в январе жители дома №29-а по улице Октябрьской в Новомосковске начали высказывать недовольство кальянной, открывшейся на первом этаже их дома. 

Людей не устраивало, что заведение мешает им отдыхать – из кафе даже после 23 часов доносится громкая музыка, всю ночь подъезжают и отъезжают машины, а кроме того, в жилые квартиры постоянно проникают запах и дым от кальяна.

 
 

Отметим, что ранее жители дома неоднократно пытались призвать соблюдать установленные законом правила посетителей заведения, но подвыпившие клиенты кафе реагируют агрессивно. Один из таких инцидентов попал на видео.

 

Жители дома неоднократно обращались в различные инстанции.

Пикантность ситуации создает само место расположения кальянной: недалеко расположены городская прокуратура, отдел полиции, а также вневедомственная охрана. А в доме напротив проживает глава городской администрации Вадим Жерздев.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:55 +4
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