Утром в Туле в горящей квартире пострадала женщина

Фото Юлии Королевой.

На момент публикации новости ей оказывали помощь медики.

Пожар на ул. Металлургов, 60 произошел сегодня около 7.30 – горела кухня в квартире на шестом этаже 10-этажного дома.

На борьбу с огнем выехали 11 пожарных расчетов, в том числе специальная пожарная часть.

В результате происшествия пострадала 60-летняя женщина, она надышалась угарным газом и была госпитализирована.

Еще семерых жителей спасатели эвакуировали на улицу через подъезд, двух – с помощью спецприспособлений газодымозащиты.

На данный момент огонь потушен, спасатели проливают помещение. Причина возгорания устанавливается.