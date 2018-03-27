новости
новости
Регистрация
Утром в Туле в горящей квартире пострадала женщина
Фото Юлии Королевой.

Утром в Туле в горящей квартире пострадала женщина

На момент публикации новости ей оказывали помощь медики.

Пожар на ул. Металлургов, 60 произошел сегодня около 7.30 – горела кухня в квартире на шестом этаже 10-этажного дома.
 
На борьбу с огнем выехали 11 пожарных расчетов, в том числе специальная пожарная часть.
 
В результате происшествия пострадала 60-летняя женщина, она надышалась угарным газом и была госпитализирована. 
 

 
Еще семерых жителей спасатели эвакуировали на улицу через подъезд, двух – с помощью спецприспособлений газодымозащиты.
 
На данный момент огонь потушен, спасатели проливают помещение. Причина возгорания устанавливается.
Галерея
В Туле в горящей квартире едва не погибла пенсионерка, Фото: 1
В Туле в горящей квартире едва не погибла пенсионерка, Фото: 2
В Туле в горящей квартире едва не погибла пенсионерка, Фото: 3
В Туле в горящей квартире едва не погибла пенсионерка, Фото: 4
В Туле в горящей квартире едва не погибла пенсионерка, Фото: 5
В Туле в горящей квартире едва не погибла пенсионерка, Фото: 6
В Туле в горящей квартире едва не погибла пенсионерка, Фото: 7
В Туле в горящей квартире едва не погибла пенсионерка, Фото: 8
В Туле в горящей квартире едва не погибла пенсионерка, Фото: 9
В Туле в горящей квартире едва не погибла пенсионерка, Фото: 10
В Туле в горящей квартире едва не погибла пенсионерка, Фото: 11
В Туле в горящей квартире едва не погибла пенсионерка, Фото: 12
В Туле в горящей квартире едва не погибла пенсионерка, Фото: 13
В Туле в горящей квартире едва не погибла пенсионерка, Фото: 14
В Туле в горящей квартире едва не погибла пенсионерка, Фото: 15
В Туле в горящей квартире едва не погибла пенсионерка, Фото: 16
показать все фотографии
сегодня, в 08:48 +1
Другие статьи по темам
Событие
пожар в квартире
Место
Тулаулица Металлургов
Прочее
ЧП

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

От идеи до воплощения: как восстанавливают исторический центр Тулы?
От идеи до воплощения: как восстанавливают исторический центр Тулы?
Погода в Туле 27 марта: снег с дождём и оттепель
Погода в Туле 27 марта: снег с дождём и оттепель
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.