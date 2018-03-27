Фото Юлии Королевой.
Утром в Туле в горящей квартире пострадала женщина
На момент публикации новости ей оказывали помощь медики.
Пожар на ул. Металлургов, 60 произошел сегодня около 7.30 – горела кухня в квартире на шестом этаже 10-этажного дома.
На борьбу с огнем выехали 11 пожарных расчетов, в том числе специальная пожарная часть.
В результате происшествия пострадала 60-летняя женщина, она надышалась угарным газом и была госпитализирована.
Еще семерых жителей спасатели эвакуировали на улицу через подъезд, двух – с помощью спецприспособлений газодымозащиты.
На данный момент огонь потушен, спасатели проливают помещение. Причина возгорания устанавливается.
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