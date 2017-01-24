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Тульская область потратит почти 300 млн рублей на сельские клубы

Тульская область потратит почти 300 млн рублей на сельские клубы

Строительство новых и ремонт имеющихся клубных учреждений будет проводиться в рамках федеральной программы «100 сельских клубов».

В Тульской области работают 329 клубных учреждений. В 2017 году будет направлено 167 млн рублей из федеральных средств на поддержку культуры в муниципальных образованиях.

В 2016 году Тульская область вместе с еще девятью регионами вошла в федеральную программу «100 сельских клубов» и получила 150 млн рублей на развитие системы клубных учреждений в муниципальных образованиях. Дополнительно из бюджета области на условиях софинансирования выделят еще 122,7 млн рублей.

На эти деньги будет построено семь клубов в районах:

  • Богородицкий,
  • Ефремовский,
  • Веневский,
  • Кимовский,
  • Заокский,
  • Узловский.

Они будут рассчитаны на 100, 200 и 300 мест.

Также будет проведен капитальный ремонт учреждений культуры в Дубенском, Заокском, Каменском, Чернском, Щекинском, Кимовском районах и в Новомосковске.

Еще одну программу реализует минкульт РФ по инициативе партии «Единая Россия» – это проект «Местный ДК». В рамках его Тульская область получит более 17 млн. рублей на текущий ремонт и оборудования сельских ДК в Белевском, Тепло-Огаревском, Суворовском, Арсеньевском, Куркинском, Киреевском и Дубенском районах.

- Также по программе поддержки муниципальных театров на ремонт своего здания получит Узловский театр – 7 млн. руб. Мы ожидаем подтверждение финансовой поддержки и Новомосковскому театру, - сказала Татьяна Рыбкина. 

Кстати, по словам министра, наши клубы и центры досуга укомплектованы сотрудниками на 95%. 

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 14:21 +3
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