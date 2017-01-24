Тульская область потратит почти 300 млн рублей на сельские клубы
Строительство новых и ремонт имеющихся клубных учреждений будет проводиться в рамках федеральной программы «100 сельских клубов».
В Тульской области работают 329 клубных учреждений. В 2017 году будет направлено 167 млн рублей из федеральных средств на поддержку культуры в муниципальных образованиях.
В 2016 году Тульская область вместе с еще девятью регионами вошла в федеральную программу «100 сельских клубов» и получила 150 млн рублей на развитие системы клубных учреждений в муниципальных образованиях. Дополнительно из бюджета области на условиях софинансирования выделят еще 122,7 млн рублей.
На эти деньги будет построено семь клубов в районах:
- Богородицкий,
- Ефремовский,
- Веневский,
- Кимовский,
- Заокский,
- Узловский.
Они будут рассчитаны на 100, 200 и 300 мест.
Также будет проведен капитальный ремонт учреждений культуры в Дубенском, Заокском, Каменском, Чернском, Щекинском, Кимовском районах и в Новомосковске.
Еще одну программу реализует минкульт РФ по инициативе партии «Единая Россия» – это проект «Местный ДК». В рамках его Тульская область получит более 17 млн. рублей на текущий ремонт и оборудования сельских ДК в Белевском, Тепло-Огаревском, Суворовском, Арсеньевском, Куркинском, Киреевском и Дубенском районах.
- Также по программе поддержки муниципальных театров на ремонт своего здания получит Узловский театр – 7 млн. руб. Мы ожидаем подтверждение финансовой поддержки и Новомосковскому театру, - сказала Татьяна Рыбкина.
Кстати, по словам министра, наши клубы и центры досуга укомплектованы сотрудниками на 95%.