Полная справка от Myslo: Как Тула работает в праздники

Фото Алексея Пирязева.

Впереди четыре выходных подряд. Как будет работать почта, больницы, рынки и ТЦ? Куда звонить в случае аварии?

бассейны Бассейн в спорткорпусе ТулГУ (тел. 35−37−72): 8 марта - выходной;

Бассейн Центрального стадиона «Арсенал» (тел. 32−96−20): 8 марта с 8.00 до 20.15;

Бассейн ТГПУ (тел. 35−40−77): 8 марта выходной. В остальные дни бассейны работают по обычному графику. почта В среду 7 марта почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

8 марта 2018 года является выходным для отделений почтовой связи по всей стране, в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

9, 10 и 11 марта почтовые отделения будут работать по установленному режиму работы.

Так же в период мартовских праздников изменится режим работы участков курьерской доставки. Тульский участок 300880 будет работать 7 и 8 марта с 8.00 до 19.00. Клиентский зал участка 300880 будет работать с 9.00 до 19.00. А 9, 10 и 11 марта Тульский УКД будет оказывать услуги по установленному режиму работы.

Новомосковский, Щекинский и Узловский УКД 7 марта будут работать с 8.00 до 19.00. 8 марта — выходной день. 9, 10 и 11 марта УКД будут оказывать услуги по установленному режиму работы.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

МРЭО ГИБДД

Отделениях МРЭО ГИБДД № 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 восьмого и девятого марта будут выходными днями, с 10 марта отделения будут работать по основному графику.

В отделении №3 выходными будут 8 и 9 марта, с 11 марта отделение будет работать по основному графику.

Поликлиники

В праздничные дни поликлиники Тульской области работают по воскресному графику — с 9.00 до 15.00.

поезда и электрички

В предпраздничные и праздничные дни с 7 по 12 марта изменится расписание пригородных электропоездов Московской железной дороги, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Международного женского дня.

Во время праздников движение электричек в Московском транспортном узле будет организовано следующим образом:

7 марта — расписанием пятницы,

с 8 по 10 марта — расписанием субботы,

11 марта — расписанием воскресенья,

12 марта — расписанием понедельника.

На Курском, Горьковском и Казанском направлениях МЖД появятся дополнительные межобластные «экспрессы».

7 марта в 16.39, с Курского вокзала отправится дополнительный «экспресс» в Тулу.

В воскресенье, 11 марта в 14.07 будет выполнятся дополнительный рейс в Москву из Тулы.

дежурство чиновников

В выходные за порядком в городе проследят дежурные:

8 марта дежурит заместитель начальника главного управления по благоустройству — начальник отдела по благоустройству Пролетарского территориального округа Максим Николаевич Колычев.

9 марта дежурит заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению Центрального территориального округа Вадим Алексеевич Новиков.

10 марта дежурит заместитель начальника главного управления по благоустройству — начальник отдела по благоустройству Советского территориального округа Александр Петрович Коновалов.

11 марта дежурит заместитель начальника главного управления по благоустройству — начальник отдела по благоустройству Привокзального территориального округа Юрий Алексеевич Терехов.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру: (4872)47−20−34; (4872)47−20−37, 1391.