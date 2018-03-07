новости
новости
Регистрация
Полная справка от Myslo: Как Тула работает в праздники
Фото Алексея Пирязева.

Полная справка от Myslo: Как Тула работает в праздники

Впереди четыре выходных подряд. Как будет работать почта, больницы, рынки и ТЦ? Куда звонить в случае аварии?

бассейны

  • Бассейн в спорткорпусе ТулГУ (тел. 35−37−72): 8 марта - выходной;
  • Бассейн Центрального стадиона «Арсенал» (тел. 32−96−20): 8 марта с 8.00 до 20.15;
  • Бассейн ТГПУ (тел. 35−40−77): 8 марта выходной.

В остальные дни бассейны работают по обычному графику.

почта

В среду 7 марта почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

8 марта 2018 года является выходным для отделений почтовой связи по всей стране, в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

9, 10 и 11 марта почтовые отделения будут работать по установленному режиму работы.

Так же в период мартовских праздников изменится режим работы участков курьерской доставки. Тульский участок 300880 будет работать 7 и 8 марта с 8.00 до 19.00. Клиентский зал участка 300880 будет работать с 9.00 до 19.00. А 9, 10 и 11 марта Тульский УКД будет оказывать услуги по установленному режиму работы.

Новомосковский, Щекинский и Узловский УКД 7 марта будут работать с 8.00 до 19.00. 8 марта — выходной день. 9, 10 и 11 марта УКД будут оказывать услуги по установленному режиму работы.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

МРЭО ГИБДД

Отделениях МРЭО ГИБДД № 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 восьмого и девятого марта будут выходными днями, с 10 марта отделения будут работать по основному графику.

В отделении №3 выходными будут 8 и 9 марта, с 11 марта отделение будет работать по основному графику.

Поликлиники

В праздничные дни поликлиники Тульской области работают по воскресному графику — с 9.00 до 15.00.

поезда и электрички

В предпраздничные и праздничные дни с 7 по 12 марта изменится расписание пригородных электропоездов Московской железной дороги, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Международного женского дня.

Во время праздников движение электричек в Московском транспортном узле будет организовано следующим образом:

  • 7 марта — расписанием пятницы,
  • с 8 по 10 марта — расписанием субботы,
  • 11 марта — расписанием воскресенья,
  • 12 марта — расписанием понедельника.

На Курском, Горьковском и Казанском направлениях МЖД появятся дополнительные межобластные «экспрессы».

7 марта в 16.39, с Курского вокзала отправится дополнительный «экспресс» в Тулу.

В воскресенье, 11 марта в 14.07 будет выполнятся дополнительный рейс в Москву из Тулы.

дежурство чиновников

В выходные за порядком в городе проследят дежурные:

8 марта дежурит заместитель начальника главного управления по благоустройству — начальник отдела по благоустройству Пролетарского территориального округа Максим Николаевич Колычев.

9 марта дежурит заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению Центрального территориального округа Вадим Алексеевич Новиков.

10 марта дежурит заместитель начальника главного управления по благоустройству — начальник отдела по благоустройству Советского территориального округа Александр Петрович Коновалов.

11 марта дежурит заместитель начальника главного управления по благоустройству — начальник отдела по благоустройству Привокзального территориального округа Юрий Алексеевич Терехов.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру: (4872)47−20−34; (4872)47−20−37, 1391.

 

Тульские рынки, ТЦ и отделения ЗАГС работают в обычном режиме. 

 

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 14:16 0
Другие статьи по темам
Событие
как работает Тула в праздники
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская семья погорельцев: «Мы остались без жилья, вещей и денег!»
Тульская семья погорельцев: «Мы остались без жилья, вещей и денег!»
Достойные похороны без переплат
Достойные похороны без переплат
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.