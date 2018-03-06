Житель Заречья выбрасывает строительный мусор прямо на берег Тулицы

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К главе региона обратился житель Зареченского района Тулы. Мужчина сообщил, что собственник двух домов на берегу реки Тулицы постоянно выбрасывает строительный мусор прямо на берег.

Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Тульской области зафиксировали наличие отвалов строительного мусора. Министерством возбуждено дело об административном правонарушении. Собственнику назначен штраф.



Глава администрации Тулы Евгений Авилов отметил, что управление по административно-техническому надзору выдало требование об устранении выявленного нарушения до 1 мая 2018 года. Но на данный момент ликвидировать свалку невозможно, потому как она находится в непосредственной близости от реки и скрыта под снегом.



Алексей Дюмин подчеркнул, что навести порядок необходимо в кратчайшие сроки.

Также губернатор поручил Евгению Авилову проконтролировать, чтобы мусор был вывезен на полигон.