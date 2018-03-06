В Дубне прошли гусиные бои

Фото администрации Дубенского района.

На соревнования съехались гусеводы из разных регионов ЦФО.

3 марта в Дубне прошли 7-е традиционные гусиные бои. В 2012 году состязания пернатых было решено сделать ежегодными в первую субботу марта.

В этом году участниками стали гусеводы из Московской, Орловской, Липецкой, Курской, Нижегородской и Тульской областей. Главным судьей состязаний стал Юрий Котюков из Тульской области.

По правилам соревнований, пернатым участникам разрешено лишь хватать противника за крылья.

Нарушителю грозит пожизненная дисквалификация.

По итогам состязаний сильнейшими стали гуси Михаила Абрамова и Нины Хлупновой из села Протасово.

Родиной «Бойцовой» прямоносой гусиной породы в России является село Новое Павшино Дубенского района. Житель села — основатель рода заводчиков Демидовых — вывел на берегах Упы эту породу в 1814 году для спортивных целей в городе оружейников. Тульские купцы и богатые горожане регулярно устраивали гусиные бои со ставками.