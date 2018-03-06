Погода в Туле 7 марта: облачно, ветрено, давление ниже нормы

Синоптики прогнозируют небольшой снег и до восьми градусов ниже нуля.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, ночью 5-10 м/с, днём до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -17 до -12 градусов, днём – от -8 до -3. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.