В Туле с крыши пятиэтажки свисают метровые сосульки

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В Туле в очередной раз проверили, как убирают сосульки и наледь с крыш домов и хозяйственных объектов. Рейд прошел в Привокзальном округе.

В частности, инспекторы управления по административно-техническому надзору проверили территорию, прилегающую к супермаркету «Магнит», на ул. Седова.

Нарушений оказалось несколько: сосульки, снег на крыше, а также практически нечищеная площадка вокруг магазина. Примечательно, что завидев журналистов, сотрудники супермаркета в срочном порядке огородили опасную территорию… скотчем!

Инспектор УАТН выдал администратору магазина предписание устранить все нарушения в течение суток.

Также проверили и соблюдение правил благоустройства в жилых домах. Пятиэтажка на ул. Седова, 25 буквально пестрит нарушениями.

Наглядное пособие того, как НЕ должен выглядеть дом.

Огромные сосульки пугали своей мощью — такая если упадет на голову, прощайся с жизнью.

Снег и наледь свисают прямо над тропинкой, где, судя по следам, каждый день ходят люди.

Не лучше выглядит и фасад дома. Судите сами:

Дорожки возле подъездов расчищены и посыпаны песком. Однако о дороге нужно сказать отдельно — асфальт скрывает куча снега и льда.

К слову, дом обслуживает управляющая компания «Жилцентр». Словно по мановению волшебной палочки через несколько минут после осмотра территории инспекторами УАТН, возле дома оказалось несколько рабочих с лопатами и даже трактор!

Коммунальщики начали дружно разбивать лед, убирать снег — в общем делать то, что по правилам благоустройства должны были сделать давно.

Алина Кабирова, заместитель начальника управления по административно-техническому надзору администрации Тулы:

Алина Кабирова - Мы провели плановый рейд по хозяйствующим субъектам, а также по многоквартирным домам на предмет соблюдения собственниками правил благоустройства. Возле супермаркета, который мы сегодня проверили, не была расчищена прилегающая территория от снега, а также на крыше здания есть сосульки и ледяные образования. В связи с этим инспектор УАТН вручил администратору требования устранить нарушений. Если предписание не исполнят, на юридических лиц распространяется штраф от 100 тысяч рублей, если владелец здания физическое лицо, то штраф от 2500 до 5000 рублей. Рейды мы проводим постоянно. В среднем, в неделю обследуем порядка 500 придомовых территорий и 150 хозсубъектов.

Отметим, что завтра инспекторы вернутся проверить, как исполнили их требования.