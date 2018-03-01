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19 марта для туляков откроется электронная запись в новый детский сад в Левобережном

19 марта для туляков откроется электронная запись в новый детский сад в Левобережном

Записаться можно будет на портале госуслуг.

19 марта в 10.00 на портале госуслуг будет открыта электронная запись в новый 10-групповой детский сад для детей от 1 года до 7 лет, расположенный в микрорайоне Левобережный.

Для постановки ребенка на очередь или создания заявки на перевод необходимо обращаться в дошкольное структурное подразделение МБОУ «Центр образования №19», расположенного в Туле на ул. Новомосковской, 25-а. Телефон 8 (4872)37-24-38.

Для добавления в действующую заявку ребенка МБОУ ЦО №19 (дошкольные группы, микрорайон Левобережный) необходимо обратиться в один из детских садов, выбранных ранее.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:44 +1
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