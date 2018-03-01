Фото пресс-службы администрации Тулы.
В Центральном районе Тулы сносят бесхозные сараи
В течение следующей недели запланирована ликвидация еще 15 аварийных ветхих построек.
По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова во всех территориальных округах ведется работа по ликвидации ветхих построек без правоустанавливающих документов.
В Центральном округе порядка 60 мест, в которых расположены ветхие бесхозные сараи и гаражи.
Сегодня, 1 марта, сносят 15 сараев. В течение следующей недели запланирована ликвидация еще 15 аварийных ветхих построек.
Как сообщили в пресс-службе администрации Тулы, жителей заранее уведомляют о проведении данных работ.
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