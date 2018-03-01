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В Центральном районе Тулы сносят бесхозные сараи
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Центральном районе Тулы сносят бесхозные сараи

В течение следующей недели запланирована ликвидация еще 15 аварийных ветхих построек.

По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова во всех территориальных округах ведется работа по ликвидации ветхих построек без правоустанавливающих документов.

В Центральном округе порядка 60 мест, в которых расположены ветхие бесхозные сараи и гаражи.

Сегодня, 1 марта, сносят 15 сараев. В течение следующей недели запланирована ликвидация еще 15 аварийных ветхих построек.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тулы, жителей заранее уведомляют о проведении данных работ.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:30 +4
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