В Центральном районе Тулы сносят бесхозные сараи

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В течение следующей недели запланирована ликвидация еще 15 аварийных ветхих построек.

По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова во всех территориальных округах ведется работа по ликвидации ветхих построек без правоустанавливающих документов.

В Центральном округе порядка 60 мест, в которых расположены ветхие бесхозные сараи и гаражи.

Сегодня, 1 марта, сносят 15 сараев. В течение следующей недели запланирована ликвидация еще 15 аварийных ветхих построек.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тулы, жителей заранее уведомляют о проведении данных работ.