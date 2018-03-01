В Туле в 28 многоквартирных домах заменят старые лифты

Юлия Александрова

Планируется заменить 75 лифтов в МКД, введенных в эксплуатацию в период 1956-1977 гг.

В Туле определен адресный перечень многоквартирных домов, в которых планируется заменить лифтовое оборудование. Об этом сегодня Myslo сообщили в администрации города.

Всего планируется заменить 75 лифтов в МКД, введенных в эксплуатацию в период 1956-1977 гг.

Специалисты главных управлений по округам провели встречи с жителями, собственникам помещений разъяснен порядок вступления в программу по замене лифтов в 2018 году.

После принятия решения и оформления данного решения протоколом, жителям необходимо будет собрать и перевести на расчетный счет денежные средства в необходимом объеме до 15 марта. Важное условие программы: деньги по взносам на капитальный ремонт должны перечисляться на счет регионального оператора.