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В Туле в 28 многоквартирных домах заменят старые лифты
Юлия Александрова

В Туле в 28 многоквартирных домах заменят старые лифты

Планируется заменить 75 лифтов в МКД, введенных в эксплуатацию в период 1956-1977 гг.

В Туле определен адресный перечень многоквартирных домов, в которых планируется заменить лифтовое оборудование. Об этом сегодня Myslo сообщили в администрации города.
 
Всего планируется заменить 75 лифтов в МКД, введенных в эксплуатацию в период 1956-1977 гг.
 
Специалисты главных управлений по округам провели встречи с жителями, собственникам помещений разъяснен порядок вступления в программу по замене лифтов в 2018 году.
 

После принятия решения и оформления данного решения протоколом, жителям необходимо будет собрать и перевести на расчетный счет денежные средства в необходимом объеме до 15 марта.

Важное условие программы: деньги по взносам на капитальный ремонт должны перечисляться на счет регионального оператора.

Список домов:

пр. Ленина, д. 129

пр. Ленина, д. 141

пр. Ленина, д. 133б

пр. Ленина, д. 147, к. 2

ул. Токарева, д. 49

ул. Первомайская, д. 36

ул. Первомайская, д. 44

ул. Первомайская, д. 28

ул. Сойфера, д. 9

ул. Токарева, д. 47

Промышленный проезд, д. 6

Красноармейский пр., д. 26

ул. Металлургов, д. 41

ул. Металлургов, д .43Б

ул. Ложевая, д. 130

ул. Ложевая, д. 136

ул. Кирова, д. 14

ул. Волкова, д. 1, к. 1

ул. Новомосковская, д. 5

ул. Новомосковская, д. 21

ул. Новомосковская, д. 25

ул. Кауля, д. 9, к. 3

ул. Кауля, д. 11, к.1

ул. Кауля, д. 13, к.1

ул. Пузакова, д. 46

ул. Циолковского, д. 5, к. 2

ул. Мезенцева, д .44, к. 1

ул. Бр. Жабровых, д. 8

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:04 +3
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