В Туле в 28 многоквартирных домах заменят старые лифты
Планируется заменить 75 лифтов в МКД, введенных в эксплуатацию в период 1956-1977 гг.
После принятия решения и оформления данного решения протоколом, жителям необходимо будет собрать и перевести на расчетный счет денежные средства в необходимом объеме до 15 марта.
Важное условие программы: деньги по взносам на капитальный ремонт должны перечисляться на счет регионального оператора.
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