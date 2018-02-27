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Когда туляки могут прийти на прием к чиновникам?

Когда туляки могут прийти на прием к чиновникам?

Публикуем график приема на март 2018 года.

График приема граждан в приемной правительства Тульской области на март 2018 года.

Предварительная запись по телефону: 8(4872)30-62-75, на портале «Открытый регион 71», при личном обращении гражданина в приемную правительства Тульской области.

Дата и время приема

 Фамилия, имя, отчество и должность
1 марта
10.00-15.00
 

Кожевников Сергей Александрович

председатель комитета ветеринарии Тульской области – главный государственный ветеринарный инспектор Тульской области

2 марта

12.00-17.00

Чеботарева Елена Николаевна

начальник службы по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области

5 марта

10.00-17.00

Рыбкина Татьяна Вячеславовна

министр культуры Тульской области

6 марта

10.00-15.00

Муратова Людмила Игоревна

заместитель начальника - начальник контрольно-финансового отдела государственной жилищной инспекции Тульской области

7 марта

10.00-15.00

Гончаров Сергей Александрович

начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору – главный архитектор Тульской области

12 марта

10.00-17.00

Лапаева Татьяна Валентиновна

председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку

14 марта

10.00-15.00

Семина Татьяна Александровна

заместитель министра здравоохранения Тульской области

15 марта

12.00-15.00

Яковлев Дмитрий Николаевич

председатель комитета Тульской области по спорту
16 марта
10.00-17.00

Шевченко Элеонора Викторовна

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
19 марта
10.00-17.00

Бирюлин Алексей Алексеевич

начальник государственной жилищной инспекции Тульской области

 20 марта

10.00-15.00

Осташко Оксана Александровна

министр образования Тульской области

21 марта

10.00-15.00

Дудник Родион Борисович

министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области

22 марта

12.00-15.00

Филиппов Андрей Владимирович

министр труда и социальной защиты Тульской области

23 марта

10.00-17.00

Третьяков Андрей Александрович

министр здравоохранения Тульской области

26 марта

10.00-17.00

Пантелеев Михаил Юрьевич

министр имущественных и земельных отношений Тульской области

28 марта

10.00-15.00

Дючков Олег Иванович

заместитель министра - директор департамента жилищно-коммунального комплекса министерства строительства и жилищно-коммунального 

29 марта

10.00-12.00

Миляев Дмитрий Вячеславович

заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства Тульской области

30 марта

10.00-17.00

Щербакова Инна Анатольевна

заместитель министра – директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области

 

сегодня, в 11:45 +1
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