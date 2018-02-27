Когда туляки могут прийти на прием к чиновникам?

Публикуем график приема на март 2018 года.

График приема граждан в приемной правительства Тульской области на март 2018 года.

Предварительная запись по телефону: 8(4872)30-62-75, на портале «Открытый регион 71», при личном обращении гражданина в приемную правительства Тульской области.