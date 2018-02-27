Когда туляки могут прийти на прием к чиновникам?
Публикуем график приема на март 2018 года.
График приема граждан в приемной правительства Тульской области на март 2018 года.
Предварительная запись по телефону: 8(4872)30-62-75, на портале «Открытый регион 71», при личном обращении гражданина в приемную правительства Тульской области.
|
Дата и время приема
|Фамилия, имя, отчество и должность
|
1 марта
10.00-15.00
|
Кожевников Сергей Александрович
председатель комитета ветеринарии Тульской области – главный государственный ветеринарный инспектор Тульской области
|
2 марта
12.00-17.00
|
Чеботарева Елена Николаевна
начальник службы по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области
|
5 марта
10.00-17.00
|
Рыбкина Татьяна Вячеславовна
министр культуры Тульской области
|
6 марта
10.00-15.00
|
Муратова Людмила Игоревна
заместитель начальника - начальник контрольно-финансового отдела государственной жилищной инспекции Тульской области
|
7 марта
10.00-15.00
|
Гончаров Сергей Александрович
начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору – главный архитектор Тульской области
|
12 марта
10.00-17.00
|
Лапаева Татьяна Валентиновна
председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку
|
14 марта
10.00-15.00
|
Семина Татьяна Александровна
заместитель министра здравоохранения Тульской области
|
15 марта
12.00-15.00
|
Яковлев Дмитрий Николаевич
председатель комитета Тульской области по спорту
|
16 марта
10.00-17.00
|
Шевченко Элеонора Викторовна
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
|
19 марта
10.00-17.00
|
Бирюлин Алексей Алексеевич
начальник государственной жилищной инспекции Тульской области
|
20 марта
10.00-15.00
|
Осташко Оксана Александровна
министр образования Тульской области
|
21 марта
10.00-15.00
|
Дудник Родион Борисович
министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области
|
22 марта
12.00-15.00
|
Филиппов Андрей Владимирович
министр труда и социальной защиты Тульской области
|
23 марта
10.00-17.00
|
Третьяков Андрей Александрович
министр здравоохранения Тульской области
|
26 марта
10.00-17.00
|
Пантелеев Михаил Юрьевич
министр имущественных и земельных отношений Тульской области
|
28 марта
10.00-15.00
|
Дючков Олег Иванович
заместитель министра - директор департамента жилищно-коммунального комплекса министерства строительства и жилищно-коммунального
|
29 марта
10.00-12.00
|
Миляев Дмитрий Вячеславович
заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства Тульской области
|
30 марта
10.00-17.00
|
Щербакова Инна Анатольевна
заместитель министра – директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области