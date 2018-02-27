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25-летняя тулячка придумала аферу с дорогими детскими санками
Фото Доски.ру

25-летняя тулячка придумала аферу с дорогими детскими санками

Она получала с потенциальных покупателей предоплату 3500 рублей и пропадала.

Сотрудники уголовного розыска в Тульской области установили подозреваемую в совершении мошеннических действий.

По предварительным данным, 25-летняя злоумышленница размещала на специализированном интернет-сайте объявление о продаже детских санок.

Заинтересовавшиеся покупатели переводили ей денежные средства в размере 3500 рублей.

Но при этом никто из них не получал ожидаемый товар. Сейчас полицейские располагают сведениями о двух таких деяниях. Подозреваемая призналась в их совершении.

В полиции продолжается работа по выяснению всех обстоятельств ее противоправной деятельности.

сегодня, в 12:00 +9
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