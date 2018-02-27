Фото Доски.ру
25-летняя тулячка придумала аферу с дорогими детскими санками
Она получала с потенциальных покупателей предоплату 3500 рублей и пропадала.
Сотрудники уголовного розыска в Тульской области установили подозреваемую в совершении мошеннических действий.
По предварительным данным, 25-летняя злоумышленница размещала на специализированном интернет-сайте объявление о продаже детских санок.
Заинтересовавшиеся покупатели переводили ей денежные средства в размере 3500 рублей.
Но при этом никто из них не получал ожидаемый товар. Сейчас полицейские располагают сведениями о двух таких деяниях. Подозреваемая призналась в их совершении.
В полиции продолжается работа по выяснению всех обстоятельств ее противоправной деятельности.
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