Раскопки на улице Металлистов: По черепам воссоздадут внешность туляков XVIII века

С сентября прошлого года археологи обнаружили десятки тысяч исторических находок в районе улицы Металлистов.

Не все представляют историческую ценность, но есть и весьма интересные. Нашли, например, щипчики для колки лесных орехов — видно, что этим предметом когда-то пользовались весьма активно. А также фрагменты свинцовых пломб, которыми запечатывались мешки с товаром, кость с залитым внутрь свинцом — для игры в бабки, сломанные инструменты — пила, сверло, остатки изразцов, различные крестики, монеты.

— Алексей, каким из показанных сегодня предметов вы сами обрадовались больше всего?

- Для меня самое интересное — изразцы. Я из Липецка, наш город значительно моложе Тулы, и предметов восемнадцатого века здесь практически не встречается. А тут — такие хорошо сохранившиеся фрагменты.

— То есть это все, в основном, екатерининский период?

- Екатерина — вторая половина восемнадцатого века. А у нас очень много находок первой половины столетия. Например, монета Петра II 1729 года. Очень много находок, относящимся к тридцатым годам восемнадцатого века, когда активно начинает действовать торговая площадь к западу от кремля. Есть и более ранние, но их несопоставимо меньше.

— Какие из них особенно ценные?

- Золота и бриллиантов нет. Есть, правда, несколько изделий, покрытых позолотой — крестик и фрагмент офицерской формы екатерининского времени. В основном находим то, что люди теряли. А в те времена потерять золотую монету — все равно, что сейчас чемодан с деньгами.

— Насколько ценны для современников были те монеты, которые вы обнаружили в земле? Пятак, например, производит весьма внушительное впечатление.

- Это обычные ходовые деньги. Топор стоил, если не ошибаюсь, семь копеек, во и судите. Но для нас деньги как таковые вообще не имеют особой ценности, только в комплексе, потому что помогают датировать культурные слои. Для примера расскажу одну историю. В Липецкой области, недалеко от Ельца, копали деревню, которая когда-то была сожжена.

Нашли маленькую монету — серебряную чешуйку. Оказалось, она фальшивая. Серебро настоящее, а печать хана поддельная.

Когда стали разговаривать со специалистами, выяснилось, что в те времена подделывать деньги было не так-то просто. Князьям свои деньги вообще запрещали печатать, чтобы они не могли нанять дружину.

А если ставить на фальшивых монетах печать хана, который правит сейчас, можно было лишиться жизни. Только если он уже умер, еще как-то можно было договариваться. На найденной монете стояли имена разных ханов — с одной стороны, и с другой, да еще и с ошибками. По этим именам ханов установили, что период находки примерно соответствует времени нашествия Тамерлана. Видите — когда просто одна монетка, это ничего не значит. А когда в комплексе — датирует целую деревню, большие истории с ней связаны.

— Выходит, любая, даже самая маленькая находка может привести к большим выводам?

- Если говорить о Туле, то многие объекты до сих пор известны своим фактом существования, но не исследовались специалистами. Такие, например, как остатки торговых рядов, большое количество лавок, подвалы, где сохранились даже элементы деревянных конструкций. А также все уровни деревянных мостовых, обнаруженных в районе улицы Металлистов. Это огромный материал для тех людей, которые будут исследовать Тулу.

— Он может привести к каким-то революционным выводам? Или только подтвердить уже сделанные когда-то предположения?

- Смотря что мы понимаем под революционными выводами. На протяжении долгого времени история как таковая воспринималась как история правителей, государей. И мы очень мало знаем о жизни простых людей. Как жили, каков был их быт. В этом плане археологические находки дают очень большой материал. Например, сейчас мы обнаружили в одном месте более тысячи оружейных кремней.

— И о чем это может говорить?

- Это не дает принципиально ничего нового. Мы и так знали, что в Туле в восемнадцатом веке производили много оружия. Но у специалистов всегда много других вопросов — какие были технологии производства кремня, различались ли кремни для пистолетов и ружей и так далее.

— На какой примерно глубине были сделаны ваши находки?

- Большая часть обнаружена на глубине двух — двух с половиной метров. Накопление культурного слоя в Туле шло достаточно быстро, и в этом сейчас есть свои плюсы. Здесь высокие грунтовые воды, территория постоянно подтапливалось, и люди вынуждены были что-то подсыпать. Постоянно шла борьба с влажностью, с водой. В отличие от нас у них же не было асфальта — какой-то твердой поверхности, на которую бы они опирались. Если бы не было грунтовых вод, все было бы компактно. А так, из-за растянутости, можем более точно датировать культурные слои — начало восемнадцатого века, середина или конец восемнадцатого века.

— То есть, условно, фрагменты изразцов могли быть когда-то обычным мусором.

- Это была точно не печь какого-то дома. Или лавка, торговавшая изразцами, или действительно их подсыпали вместе с мусором.

— Вы же еще целые захоронения нашли.

- Гробы с четырнадцатью погребенными стали одной из последних крупных находок. Это небольшой участок кладбища, который вскрыли при проведении работ в районе сквера им. Мосина на улице Советской. Гробы были выполнены из цельных кусков дерева. Помимо останков на этом месте также нашли пуговицы, нательные крестики, фрагменты одежды, кожаной обуви. Содержимое гробов в настоящее время отправлено в Липецк на лабораторную экспертизу. После чего останки перезахоронят. По найденным останкам составим 3D-рисунки туляка и тулячки тех времен.

— Алексей, как думаете, что-то еще интересное можете найти?

- На данный момент на Металлистов завершена прокладка коммуникаций. Так как работа не предполагает рытье глубоких котлованов, траншей, то, скорее всего, каких-то находок больше не будет. Но все равно археологи будут присутствовать до завершения всех земляных работ.