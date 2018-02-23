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Житель Пролетарского округа Тулы зарегистрировал у себя 10 мигрантов
Фото РИА

Житель Пролетарского округа Тулы зарегистрировал у себя 10 мигрантов

А места для проживания не предоставил.

Сотрудники полиции в Тульской области продолжают постоянные мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства.

В Пролетарском округе областной столицы участковые уполномоченные установили факт фиктивной постановки на учёт иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

По предварительным данным, 30-летний неработающий ранее судимый туляк зарегистрировал в собственной квартире 10 иностранных граждан, не предоставив никому из них фактического места для проживания.

Подозреваемый признался полицейским в нарушении законодательства. В отделе полиции «Криволученский» выясняют все детали противоправной деятельности мужчины.

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