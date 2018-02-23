Курьез: МЧС по ошибке спрогнозировало похолодание в Туле до –250°С

Как рассказали читатели Myslo, им на мобильные телефоны пришло смс-оповещение от МЧС о резком похолодании.

Вот как оно выглядит:

Видимо, значок градуса так отобразился в формате смс.)) С другой стороны – с кем не бывает!

А между тем, в Туле действительно объявлено метеопредупреждение.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в период с 23 февраля по 28 февраля 2018 года на территории области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7−12 градусов ниже нормы.

бди!

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!