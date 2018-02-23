Курьез: МЧС по ошибке спрогнозировало похолодание в Туле до –250°С
Метеопредупреждение в виде смс озадачило туляков.
Как рассказали читатели Myslo, им на мобильные телефоны пришло смс-оповещение от МЧС о резком похолодании.
Вот как оно выглядит:
Видимо, значок градуса так отобразился в формате смс.)) С другой стороны – с кем не бывает!
А между тем, в Туле действительно объявлено метеопредупреждение.
По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в период с 23 февраля по 28 февраля 2018 года на территории области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7−12 градусов ниже нормы.
бди!
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!
- Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения!
- Будьте осторожны при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.
- Прежде чем выехать на личном автомобиле необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия.
- Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником. Не носите в руках сумки на длинных ручках, особенно тяжелые, так как они смещают центр тяжести и делают походку неустойчивой. Старайтесь не держать руки в карманах. По улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно. Старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.
- Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».
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