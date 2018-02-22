В Тульской области семья насмерть отравилась угарным газом

Сейчас следователи работают на месте происшествия.

22 февраля в одном из частных домов по улице Щербакова микрорайона Северо-Задонск города Донской обнаружены тела трех человек: 66-летней женщины, ее 45-летней дочери и 40-летнего сына.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и руководство следственного управления.

По предварительным данным, причиной смерти трех человек явилось отравление угарным газом. Установлено, что дом был отключен от газа и электричества.

Предположительно, к смерти проживавших в доме людей привело неправильное обращение с печным отоплением.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, назначают необходимые экспертизы, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.