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В Тульской области семья насмерть отравилась угарным газом

В Тульской области семья насмерть отравилась угарным газом

Сейчас следователи работают на месте происшествия.

22 февраля в одном из частных домов по улице Щербакова микрорайона Северо-Задонск города Донской обнаружены тела трех человек: 66-летней женщины, ее 45-летней дочери и 40-летнего сына.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и руководство следственного управления.

По предварительным данным, причиной смерти трех человек явилось отравление угарным газом. Установлено, что дом был отключен от газа и электричества.

Предположительно, к смерти проживавших в доме людей привело неправильное обращение с печным отоплением.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, назначают необходимые экспертизы, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:49 +2
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