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Туляков приглашают на прием к главному следователю и прокурору Тульской области

Туляков приглашают на прием к главному следователю и прокурору Тульской области

Предварительная запись обязательна.

27 февраля руководитель регионального следственного управления СК РФ Александр Юрьевич Стариков и прокурор Тульской области Александр Вениаминович Козлов проведут совместный прием граждан.

Прием будет осуществляться исключительно по вопросам, касающимся расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок следственным управлением, а также осуществления органами прокуратуры надзорных полномочий в указанной сфере.

Прием состоится с 15.00 до 18.00 в здании следственного управления по адресу: Тула, ул. Свободы, д.32

Предварительная запись обязательна.

Записаться на прием можно по телефонам в Туле: 36−34−98, 55−48−22 и 55−51−36.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:58 +2
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