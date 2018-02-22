Туляков приглашают на прием к главному следователю и прокурору Тульской области
Предварительная запись обязательна.
27 февраля руководитель регионального следственного управления СК
Прием будет осуществляться исключительно по вопросам, касающимся расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок следственным управлением, а также осуществления органами прокуратуры надзорных полномочий в указанной сфере.
Прием состоится с 15.00 до 18.00 в здании следственного управления по адресу: Тула, ул. Свободы, д.32
Предварительная запись обязательна.
Записаться на прием можно по телефонам в Туле: 36−34−98, 55−48−22 и 55−51−36.
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