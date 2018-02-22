Туляков приглашают на прием к главному следователю и прокурору Тульской области

27 февраля руководитель регионального следственного управления СК РФ Александр Юрьевич Стариков и прокурор Тульской области Александр Вениаминович Козлов проведут совместный прием граждан.

Прием будет осуществляться исключительно по вопросам, касающимся расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок следственным управлением, а также осуществления органами прокуратуры надзорных полномочий в указанной сфере.

Прием состоится с 15.00 до 18.00 в здании следственного управления по адресу: Тула, ул. Свободы, д.32

Предварительная запись обязательна.

Записаться на прием можно по телефонам в Туле: 36−34−98, 55−48−22 и 55−51−36.