В Туле заприметили дикую лису

Фото Анны Зотовой.

Тулячка сообщила в соцсети ВКонтакте, что в ночь на 20 февраля на улице Калинина она заметила дикую лису.

– Сегодня ночью еду по ул. Калинина, и вдруг она перебегает мне дорогу и бежит в сторону двора. Я свернула во дворы и ехала за ней несколько домов. В конце концов она остановилась и начала рыть под окнами дома. Нашла кусочки еды и жадно грызла их, – пишет тулячка.

Девушка пыталась подозвать лису, чтобы покормить ее, однако дикое животное было слишком напугано.

Отметим, что лису также заметили в начале февраля на улице 1-я Хомутовка.

А до этого, в октябре, наши читатели замечали дикую лисичку на Восточном обводе: животное вышло на дорогу и преспокойно сидело на металлическом ограждении, не опасаясь проезжавших мимо машин.