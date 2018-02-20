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В Туле заприметили дикую лису
Фото Анны Зотовой.

В Туле заприметили дикую лису

Туляки сообщают, что животное бегало по улице Калинина.

Тулячка сообщила в соцсети ВКонтакте, что в ночь на 20 февраля на улице Калинина она заметила дикую лису. 

– Сегодня ночью еду по ул. Калинина, и вдруг она перебегает мне дорогу и бежит в сторону двора. Я свернула во дворы и ехала за ней несколько домов. В конце концов она остановилась и начала рыть под окнами дома. Нашла кусочки еды и жадно грызла их, – пишет тулячка.

Девушка пыталась подозвать лису, чтобы покормить ее, однако дикое животное было слишком напугано.

 

Отметим, что лису также заметили в начале февраля на улице 1-я Хомутовка. 

А до этого, в октябре, наши читатели замечали дикую лисичку на Восточном обводе: животное вышло на дорогу и преспокойно сидело на металлическом ограждении, не опасаясь проезжавших мимо машин.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:17 +9
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