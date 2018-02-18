Синоптики: к 23 февраля в центральную Россию придут сибирские морозы

Следующая неделя будет, возможно, самой холодной с начала зимы. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам метеоролога, погода в центральной части России будет очень морозной, без сильного ветра и с редко проглядывающим солнцем. Такие метеоусловия больше характерны для Сибири.

Холодать начнёт уже с середины недели: в среду в Москве столбик термометра опустится до 18 градусов мороза, а к пятнице температура понизится до -20 – -26 градусов ночью и примерно -16 градусов днём. Днём в пятницу, 23 февраля, ожидается до -25 градусов.