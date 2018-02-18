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Тульские пожарные вывели из огня четырёх человек
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Тульские пожарные вывели из огня четырёх человек

Возгорание произошло в одной из квартир жилого дома в Петелино.

В 7.44 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании в доме на улице Парковой посёлка Петелино. На место происшествия были направлены пожарные расчёты.

Прибыв на место, они приступили к ликвидации горения. Пожар был потушен в 7.54, из огня спасено четыре человека. Одна из комнат полностью выгорела, во всей квартире закоптились стены и потолок.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 15 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 17:09 +2
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