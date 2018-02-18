Житель Киреевского района, находясь в гостях, угнал машину у своей знакомой

Проехав несколько километров, он бросил иномарку. Полицейские задержали преступника.

Полицейскими в Киреевском районе установлен подозреваемый в угоне. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 24-летний житель посёлка Стахановский, будучи в гостях, решил угнать Daewoo Nexia, на которой приехала 36-летняя гостья.

Пока владелица иномарки была отвлечена общением с хозяевами дома, мужчина взял ключи от её машины, завладел транспортным средством и уехал. Проехав несколько километров, он бросил автомобиль.

Потерпевшая обратилась в полицию, местонахождение похитителя было установлено. Мужчина признался в угоне. Сотрудники полиции выясняют детали происшествия.