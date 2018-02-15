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В Туле готовят проект расширения улицы Металлургов за счет трамвайных путей
Фото Алексея Пирязева.

В Туле готовят проект расширения улицы Металлургов за счет трамвайных путей

15 февраля в рабочем кабинете главы администрации Тулы Евгения Авилова собиралась рабочая группа штаба по развитию города.

Напомним, 18 марта в Туле пройдет общегородское голосование. Туляки будут голосовать за общественные места для благоустройства и решать проблемы тульского транспорта. 

Сегодня рабочая группа собралась, чтобы решить, какие транспортные вопросы включить в опросный лист.

Самой обсуждаемой, как всегда, стала тема тульского трамвая: убрать или оставить?

Закончили обсуждение трамвая следующим заявлением Авилова:

– В следующем году мы будем разрабатывать проект расширения ул. Металлургов за счет трамвайных путей.

Также в планах – проект расширения проспекта Ленина на Зеленстрое. Кстати, по заявлению Авилова, в администрации уже разработаны схемы транспортной развязки исходя из генплана Тулы.

 

Общегородское голосование назначено на 18 марта. Итоги его подведут к 1 апреля. Напомним, голосовать могут туляки начиная с 14 лет.

 

сегодня, в 15:15 −29
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