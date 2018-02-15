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В тульском общественном транспорте можно будет расплатиться банковской картой

В тульском общественном транспорте можно будет расплатиться банковской картой

Об этом заявил Евгений Авилов.

В Туле проходит заседание рабочей группы Штаба по развитию города, на котором обсуждаются транспортные вопросы.

Одним из решаемых вопросов стала оплата проезда в общественном транспорте. По словам главы администрации города Евгения Авилова, Тула будет использовать опыт Белгорода, где в любом транспорте можно расплатиться любой пластиковой карточкой. Имеется в виду банковская, а не специальная транспортная карта.

Правда, точные сроки реализации этого проекта Авилов не назвал.

сегодня, в 15:12 +1
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общественный транспортбанковская карта

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