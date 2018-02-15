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В Туле пройдет всероссийский турнир по рукопашному бою
Фото legion86.ru.

В Туле пройдет всероссийский турнир по рукопашному бою

Торжественное открытие состоится 16 февраля в «Новом поколении».

В тульском спорткомплексе «Новое поколение» пройдет всероссийское соревнование по рукопашному бою. Турнир будет посвящен Героям России и тулякам-росгвардейцам.

В нем примут участие спортсмены из Тульской, Владимирской, Воронежской, Самарской, Тамбовской, Новосибирской, Свердловской, Московской, Рязанской, Курской, Орловской, Нижегородской, Брянской, Ленинградской, Калининградской областей, Москвы и Республики Удмуртии.

Церемония торжественного открытия состоится 16 февраля в 14.00. Сразу после церемонии открытия начнутся предварительные поединки.

17 февраля в 12.00 пройдут финальные поединки.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:17 +1
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