В Туле пройдет всероссийский турнир по рукопашному бою

Фото legion86.ru.

В тульском спорткомплексе «Новое поколение» пройдет всероссийское соревнование по рукопашному бою. Турнир будет посвящен Героям России и тулякам-росгвардейцам.

В нем примут участие спортсмены из Тульской, Владимирской, Воронежской, Самарской, Тамбовской, Новосибирской, Свердловской, Московской, Рязанской, Курской, Орловской, Нижегородской, Брянской, Ленинградской, Калининградской областей, Москвы и Республики Удмуртии.

Церемония торжественного открытия состоится 16 февраля в 14.00. Сразу после церемонии открытия начнутся предварительные поединки.

17 февраля в 12.00 пройдут финальные поединки.