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Туляков приглашают на мастер-класс педагогов Санкт-Петербургского Дома музыки
Фото aca-music.ru

Туляков приглашают на мастер-класс педагогов Санкт-Петербургского Дома музыки

По итогам прослушиваний юные таланты смогут принять участие в мастер-классах бесплатно.

21 и 22 февраля в Туле пройдут мастер-классы артистов Санкт-Петербургского Дома музыки.

Для участия приглашаются туляки в возрасте от 10 до 17 лет. Юные таланты могут подать заявку на заочное прослушивание на e-mail до 12.00 19 февраля.

По итогам этого прослушивания будут определены участники, которые смогут посетить мастер-класс бесплатно.

Также юные солисты, желающие показать свой талант, могут подать заявку на очное прослушивание 21 и 22 февраля.

Подробная информация об условиях, специальностях и формы заявки здесь.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:41 +2
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