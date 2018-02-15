Туляков приглашают на мастер-класс педагогов Санкт-Петербургского Дома музыки

Фото aca-music.ru

По итогам прослушиваний юные таланты смогут принять участие в мастер-классах бесплатно.

21 и 22 февраля в Туле пройдут мастер-классы артистов Санкт-Петербургского Дома музыки.

Для участия приглашаются туляки в возрасте от 10 до 17 лет. Юные таланты могут подать заявку на заочное прослушивание на e-mail до 12.00 19 февраля.

По итогам этого прослушивания будут определены участники, которые смогут посетить мастер-класс бесплатно.

Также юные солисты, желающие показать свой талант, могут подать заявку на очное прослушивание 21 и 22 февраля.

Подробная информация об условиях, специальностях и формы заявки здесь.