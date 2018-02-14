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Директор тульской фирмы больше трех месяцев не платил зарплату сотрудникам
Фото gorod67.biz

Директор тульской фирмы больше трех месяцев не платил зарплату сотрудникам

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Следователи СК РФ по Тульской области проверили деятельность генерального директора ООО «Техноматикс».

Проверка показала, что с 9 февраля 2017 года по 12 января 2018 года он свыше двух месяцев полностью не выплачивал зарплату 11 сотрудникам, а при увольнении они не получили полученных по закону выплат. И в тот же период один сотрудник не получал зарплату более 3-х месяцев.

В отношении гендиректора заведено уголовное дело по статьям «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы» и «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

Ход расследования взяла под контроль прокуратура.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 09:57 +3
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