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В Туле стартовали отборочные этапы чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников

В Туле стартовали отборочные этапы чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников

Финал состоится в июле в Москве, победитель получит от организаторов главный приз — 300 000 рублей.

В Туле стартовали отборочные этапы чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 18». В проекте примут участие более 90 городов.

К участию приглашаются ученики школ и средних специальных учебных заведений в возрасте от 14 до 17 лет. По правилам чемпионата, участники читают вслух на время и без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг. Жюри, в состав которого входят педагоги и сотрудники школьных библиотек, оценивает технику и артистизм чтения.

Организаторы чемпионата стараются не использовать отрывки из книг школьной программы, предлагая участникам незнакомые им ранее произведения.

Лейтмотивом чемпионата станет творчество поэта Андрея Вознесенского, которому в 2018 году исполнилось бы 85 лет. Стихи выдающегося поэта XX и XXI века прочтут финалисты отборочных этапов по всей стране.

Победители отборочных этапов и городских финалов выйдут в два всероссийских полуфинала, которые пройдут в мае в Туле и Иркутске.

Финал состоится в июле в Москве, победитель получит от организаторов главный приз — 300 000 рублей.

Учащиеся школ и средних специальных учебных заведений пройдут отбор, чтецы в игровом формате познакомятся с произведениями А. П. Чехова, И. Ильфа и Е. Петрова, братьев Стругацких, Ирвина Шоу, Уильяма Теккерея, Эрнеста Хемингуэя и многих других.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:32 +1
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