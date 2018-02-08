Финал состоится в июле в Москве, победитель получит от организаторов главный приз — 300 000 рублей.

В Туле стартовали отборочные этапы чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 18». В проекте примут участие более 90 городов.

К участию приглашаются ученики школ и средних специальных учебных заведений в возрасте от 14 до 17 лет. По правилам чемпионата, участники читают вслух на время и без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг. Жюри, в состав которого входят педагоги и сотрудники школьных библиотек, оценивает технику и артистизм чтения.

Организаторы чемпионата стараются не использовать отрывки из книг школьной программы, предлагая участникам незнакомые им ранее произведения.

Лейтмотивом чемпионата станет творчество поэта Андрея Вознесенского, которому в 2018 году исполнилось бы 85 лет. Стихи выдающегося поэта XX и XXI века прочтут финалисты отборочных этапов по всей стране.

Победители отборочных этапов и городских финалов выйдут в два всероссийских полуфинала, которые пройдут в мае в Туле и Иркутске.

Финал состоится в июле в Москве, победитель получит от организаторов главный приз — 300 000 рублей.