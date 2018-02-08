Сотрудник Росгвардии по Тульской области завоевал серебро на чемпионате Москвы по лыжным гонкам

В рамках чемпионата и первенства Москвы по лыжным гонкам состоялись спринтерские соревнования классическим стилем. Наш регион представлял сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии сержант Александр Вдовин. Он также является мастером спорта, призером России и неоднократным чемпионом Москвы.

В погоне за победой в олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» соперники преодолели дистанцию в 1450 метров. При этом в борьбе за титул победителя тройка лидеров уступила друг другу лишь в нескольких секундах.

Первое место на чемпионате занял Олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Никита Крюков, преодолев дистанцию за 3 минуты 35 секунд.

С результатом 3,37 сек. серебро завоевал туляк Александр Вдовин.

Третье место у мастера спорта Павла Петрова.

– С нетерпением ждал этих соревнований, — говорит сержант Александр Вдовин, — давно хотел попасть на чемпионат вместе с Никитой Крюковым. Знал, что это будет интересная и острая борьба. С олимпийским чемпионом всегда полезно пообщаться, перенять у него опыт, чтобы дальше двигаться к новым победам с новым багажом и стимулами.

Александр профессионально занимается лыжами 16 лет. К чемпионату Москвы он серьезно готовился – у туляка было по две тренировки в день.

– Интенсивные тренировки принесли мне не только серебро, но и открыли дверь в сборную города Москвы и дальнейшие выступления на финале Кубка России, — отметил Александр Вдовин.