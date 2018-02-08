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Сотрудник Росгвардии по Тульской области завоевал серебро на чемпионате Москвы по лыжным гонкам

Сотрудник Росгвардии по Тульской области завоевал серебро на чемпионате Москвы по лыжным гонкам

Спортсмен получил путевку на финал Кубка России.

В рамках чемпионата и первенства Москвы по лыжным гонкам состоялись спринтерские соревнования классическим стилем. Наш регион представлял сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии сержант Александр Вдовин. Он также является мастером спорта, призером России и неоднократным чемпионом Москвы.

В погоне за победой в олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» соперники преодолели дистанцию в 1450 метров. При этом в борьбе за титул победителя тройка лидеров уступила друг другу лишь в нескольких секундах.

Первое место на чемпионате занял Олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Никита Крюков, преодолев дистанцию за 3 минуты 35 секунд.

С результатом 3,37 сек. серебро завоевал туляк Александр Вдовин.

Третье место у мастера спорта Павла Петрова.

– С нетерпением ждал этих соревнований, — говорит сержант Александр Вдовин, — давно хотел попасть на чемпионат вместе с Никитой Крюковым. Знал, что это будет интересная и острая борьба. С олимпийским чемпионом всегда полезно пообщаться, перенять у него опыт, чтобы дальше двигаться к новым победам с новым багажом и стимулами.

Александр профессионально занимается лыжами 16 лет. К чемпионату Москвы он серьезно готовился – у туляка было по две тренировки в день.

– Интенсивные тренировки принесли мне не только серебро, но и открыли дверь в сборную города Москвы и дальнейшие выступления на финале Кубка России, — отметил Александр Вдовин.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:48 +7
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