Фото УГИБДД по Тульской области.
В Тульской области за минувший уик-энд 35 водителей попались пьяными за рулем
На нарушителей сотрудники ГИБДД составили административные протоколы.
Со 2 по 4 февраля в Тульской области сотрудники ГИБДД выявили 35 водителей, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии. Из них 14 человек отказались «подышать в трубочку».
По всем указанным фактам были составлены административные материалы.
Госавтоинспекция Тульской области призывает граждан не оставаться равнодушными в борьбе с пьянством за рулем. Каждый житель Тульской области должен четко осознавать недопустимость управления транспортом в состоянии опьянения. Если вы стали свидетелем того, как нетрезвый человек садится за руль автомобиля, сообщите об этом в полицию:
- ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле 32-45-00; 32-45-02;
- ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым», М-4 «Дон») 32-44-10.
Другие статьи по темам
Место