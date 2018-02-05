В Тульской области за минувший уик-энд 35 водителей попались пьяными за рулем

Фото УГИБДД по Тульской области.

Со 2 по 4 февраля в Тульской области сотрудники ГИБДД выявили 35 водителей, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии. Из них 14 человек отказались «подышать в трубочку».

По всем указанным фактам были составлены административные материалы.

Госавтоинспекция Тульской области призывает граждан не оставаться равнодушными в борьбе с пьянством за рулем. Каждый житель Тульской области должен четко осознавать недопустимость управления транспортом в состоянии опьянения. Если вы стали свидетелем того, как нетрезвый человек садится за руль автомобиля, сообщите об этом в полицию: