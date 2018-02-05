новости
новости
Регистрация
В Тульской области за минувший уик-энд 35 водителей попались пьяными за рулем
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области за минувший уик-энд 35 водителей попались пьяными за рулем

На нарушителей сотрудники ГИБДД составили административные протоколы.

Со 2 по 4 февраля в Тульской области сотрудники ГИБДД выявили 35 водителей, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии. Из них 14 человек отказались «подышать в трубочку».

По всем указанным фактам были составлены административные материалы.

Госавтоинспекция Тульской области призывает граждан не оставаться равнодушными в борьбе с пьянством за рулем. Каждый житель Тульской области должен четко осознавать недопустимость управления транспортом в состоянии опьянения. Если вы стали свидетелем того, как нетрезвый человек садится за руль автомобиля, сообщите об этом в полицию:

  • ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле 32-45-00; 32-45-02;
  • ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым», М-4 «Дон») 32-44-10.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:04 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пьяный водительсотрудники ГИБДД

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Дачная амнистия» завершается: С 1 марта стать собственником дома станет сложнее
«Дачная амнистия» завершается: С 1 марта стать собственником дома станет сложнее
Тулячка Екатерина Реньжина выиграла легкоатлетический турнир «Русская зима»
Тулячка Екатерина Реньжина выиграла легкоатлетический турнир «Русская зима»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.