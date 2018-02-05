Как благоустроят Тулу в ближайшие пять лет?

Фото из архива Myslo.

Для жителей города подготовили брошюру, в которой рассказывается о планах благоустройства оружейной столицы.

Администрация Тулы подготовила очередной выпуск брошюры «Большая Тула — благоустройство, строительство, ЖКХ». Она знакомит с планами работ на ближайшие пять лет.

В нее вошли объекты благоустройства дворов в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды», региональной программы «Народный бюджет-2018», муниципальной программы «Большая Тула — Светлый город», адресный перечень ремонта дорог, тротуаров, перечень социальных объектов, которые реконструируют или построят в 2018—2022 гг.

Для удобства вся информация разделена по территориальным округам и годам реализации проектов.

В конце брошюры есть список полезных телефонов: аварийных служб, главных управлений по терокругам, общественных приемных депутатов Госдумы Р. Ф. , календарь на 2018 год.

Издание будет распространяться на встречах главы администрации с населением, на личных приемах граждан, в главных управлениях по территориальным округам.