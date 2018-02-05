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Как благоустроят Тулу в ближайшие пять лет?
Фото из архива Myslo.

Как благоустроят Тулу в ближайшие пять лет?

Для жителей города подготовили брошюру, в которой рассказывается о планах благоустройства оружейной столицы.

Администрация Тулы подготовила очередной выпуск брошюры «Большая Тула — благоустройство, строительство, ЖКХ». Она знакомит с планами работ на ближайшие пять лет.

В нее вошли объекты благоустройства дворов в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды», региональной программы «Народный бюджет-2018», муниципальной программы «Большая Тула — Светлый город», адресный перечень ремонта дорог, тротуаров, перечень социальных объектов, которые реконструируют или построят в 2018—2022 гг.

Для удобства вся информация разделена по территориальным округам и годам реализации проектов.

В конце брошюры есть список полезных телефонов: аварийных служб, главных управлений по терокругам, общественных приемных депутатов Госдумы Р. Ф., календарь на 2018 год.

Издание будет распространяться на встречах главы администрации с населением, на личных приемах граждан, в главных управлениях по территориальным округам.

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Брошюра «Большая Тула — благоустройство, строительство, ЖКХ», Фото: 1
Брошюра «Большая Тула — благоустройство, строительство, ЖКХ», Фото: 2
Брошюра «Большая Тула — благоустройство, строительство, ЖКХ», Фото: 3
Брошюра «Большая Тула — благоустройство, строительство, ЖКХ», Фото: 4
Брошюра «Большая Тула — благоустройство, строительство, ЖКХ», Фото: 5
Брошюра «Большая Тула — благоустройство, строительство, ЖКХ», Фото: 6
Брошюра «Большая Тула — благоустройство, строительство, ЖКХ», Фото: 7
Брошюра «Большая Тула — благоустройство, строительство, ЖКХ», Фото: 8
Брошюра «Большая Тула — благоустройство, строительство, ЖКХ», Фото: 9
Брошюра «Большая Тула — благоустройство, строительство, ЖКХ», Фото: 10
Брошюра «Большая Тула — благоустройство, строительство, ЖКХ», Фото: 11
Брошюра «Большая Тула — благоустройство, строительство, ЖКХ», Фото: 12
Брошюра «Большая Тула — благоустройство, строительство, ЖКХ», Фото: 13
Брошюра «Большая Тула — благоустройство, строительство, ЖКХ», Фото: 14
Брошюра «Большая Тула — благоустройство, строительство, ЖКХ», Фото: 15
Брошюра «Большая Тула — благоустройство, строительство, ЖКХ», Фото: 16
Брошюра «Большая Тула — благоустройство, строительство, ЖКХ», Фото: 17
Брошюра «Большая Тула — благоустройство, строительство, ЖКХ», Фото: 18
Брошюра «Большая Тула — благоустройство, строительство, ЖКХ», Фото: 19
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:33 +1
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