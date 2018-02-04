Где в Туле 5 февраля не будет электричества

В связи с этим в Туле с 9.00 и до окончания работ электричества не будет по следующим адресам:

ул. Тесницкая, 3;

ул. Капитана Громова, 66;

18-й пр., 23-53;

ул. Фруктовая, 1-а, 1-7;

ул. Фестивальная, 27-49 (нечётн.);

ул. Глухополянская, 52-64, 55-а-64-б;

ул. Лобачевского, 2-62-а, 2-а-д;

ул. Леваневского, 11-25 (нечётн.), 8-26 (чётн.);

Рабочий пр., 3-19 (нечётн.);

ул. Пархоменко, 43, 43-а;

ул. Станиславского, 41, 32-58 (чётн.), 59;

п. Мясново: 7-й Полюсный пр., 1-12; 6-й Полюсный пр., 1-9 (нечётн.); 9-й пр., 1-а-п, 2-г, е, 3-33 (нечётн);

7-й Полюсный пр., 1-12; 6-й Полюсный пр., 1-9 (нечётн.); 9-й пр., 1-а-п, 2-г, е, 3-33 (нечётн); п. Косая Гора: Орловское шоссе, 66-82 (чётн.), 61-85 (нечётн.); ул. Каратьева Аллейка; ул. Чкалова, 44-54 (чётн.), 47-63 (нечётн.); ул. Малиновая Засека, 37; ул. Марата, 36-44 (чётн.), 37-51 (нечётн.).