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Где в Туле 5 февраля не будет электричества

Где в Туле 5 февраля не будет электричества

Специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут ремонтные работы.

В связи с этим в Туле с 9.00 и до окончания работ электричества не будет по следующим адресам:

  • ул. Тесницкая, 3;
  • ул. Капитана Громова, 66;
  • 18-й пр., 23-53;
  • ул. Фруктовая, 1-а, 1-7;
  • ул. Фестивальная, 27-49 (нечётн.);
  • ул. Глухополянская, 52-64, 55-а-64-б;
  • ул. Лобачевского, 2-62-а, 2-а-д;
  • ул. Леваневского, 11-25 (нечётн.), 8-26 (чётн.);
  • Рабочий пр., 3-19 (нечётн.);
  • ул. Пархоменко, 43, 43-а;
  • ул. Станиславского, 41, 32-58 (чётн.), 59;
  • п. Мясново: 7-й Полюсный пр., 1-12; 6-й Полюсный пр., 1-9 (нечётн.); 9-й пр., 1-а-п, 2-г, е, 3-33 (нечётн);
  • п. Косая Гора: Орловское шоссе, 66-82 (чётн.), 61-85 (нечётн.); ул. Каратьева Аллейка; ул. Чкалова, 44-54 (чётн.), 47-63 (нечётн.); ул. Малиновая Засека, 37; ул. Марата, 36-44 (чётн.), 37-51 (нечётн.).
Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 21:47 +1
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