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4 февраля за порядком в Туле проследит Сергей Шестаков
Фото из архива Myslo.

4 февраля за порядком в Туле проследит Сергей Шестаков

По всем возникающим вопросам звоните по телефонам (4872)47-20-34, (4872)47-20-37, 1391.

В воскресенье 4 февраля за порядком в Туле проследит начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу администрации города Сергей Викторович Шестаков.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872)47-20-34, (4872)47-20-37, 1391.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:04 +1
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