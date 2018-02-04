4 февраля за порядком в Туле проследит Сергей Шестаков

Фото из архива Myslo.

По всем возникающим вопросам звоните по телефонам (4872)47-20-34, (4872)47-20-37, 1391.

В воскресенье 4 февраля за порядком в Туле проследит начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу администрации города Сергей Викторович Шестаков.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872)47-20-34, (4872)47-20-37, 1391.