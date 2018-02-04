Фото из архива Myslo.
4 февраля за порядком в Туле проследит Сергей Шестаков
По всем возникающим вопросам звоните по телефонам (4872)47-20-34, (4872)47-20-37, 1391.
В воскресенье 4 февраля за порядком в Туле проследит начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу администрации города Сергей Викторович Шестаков.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872)47-20-34, (4872)47-20-37, 1391.
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