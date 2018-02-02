Погода в Туле 3 февраля: оттепель, дождь и порывистый ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно.

Ночью ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, морось), днём довольно сильный дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 8 мм). Местами гололёд. В отдельных районах туман.

Ветер южной четверти, 5-10 м/с, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -5 до нуля, днём – от -2 до +3. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.